疾管署副署長羅一鈞今南下古坑鄉高林村宣導防疫表示，經判斷古坑的登革熱和台南的病毒不同。（周麗蘭攝）

雲林縣長張麗善、副縣長謝淑亞、衛生局長曾春美陪同羅一鈞今天早上在古坑鄉高林村辦公室對民眾宣導。（周麗蘭攝）

古坑鄉累計7人確診登革熱，疾管署副署長羅一鈞今（4日）赴古坑宣導民眾巡、倒、清、刷住家周遭的積水容器，縣長張麗善呼籲中央比照新冠肺炎防疫，以免責方式鼓勵在古坑鄉內務農的非法移工出來快篩，同時出動化學兵在短期內徹底清消山區幅員遼闊的古坑鄉。

古坑鄉突然成為登革熱疫情熱區，鄉公所這幾天總動員清潔隊人力進入各村強制清消，雲林縣衛生局在荷苞村、高林村、東和村加強快篩，擇荷苞村辦公室為常駐快篩點。

疾管署副署長羅一鈞今南下古坑鄉高林村宣導防疫表示，經判斷古坑的登革熱和台南的病毒不同，中央調度22部機具、26名人力每天到古坑鄉協助清消，也會請國家衛生研究院的防治蚊子專家到古坑提供必要的指導。

羅一鈞表示，登革熱病媒蚊會在氣溫較涼的清晨、黃昏出沒，剛好是民眾的散步時刻，病毒在蚊子叮咬時傳來傳去，戶外活動務必防蚊，古坑鄉特殊的是有很多竹管、樹洞容易積水，要特別清除天然資源的病媒蚊來源。

他說，一點點水就可以養一點點蚊子，蚊子一次產卵100到150個，天氣熱的時候1、2天就會孵化，積水容器要趕快清掉水，希望疫情趕快控制住，讓古坑引以為傲的觀光旅遊，不會受到任何影響。

他也強調，年長者確診登革熱有較高機會成為重症，民眾一定要關心家中長者是否出現登革熱類似症狀，盡速就診。

縣長張麗善表示，雲林縣的病毒是印尼株，古坑山區幅員遼闊，請求中央派遣化學兵協助，並請疾管署跨部會協調，讓非法勞工比照新冠肺炎快篩不會遣送或懲處模式，所有外籍移工趕快配合快篩。羅一鈞回應，「防疫優先，不管合法非法都快出來篩檢」。

雲林縣議員賴明源要求縣府以無人機全面噴灑消毒。

古坑鄉長林慧如表示，古坑鄉光一個草嶺村面積就比林內鄉還大，廣達1萬6000公頃，竹園的竹管、竹殼、竹葉都很容易孳生蚊子，請求中央衡量疫情擴散風險程度，若是很高的話，希望出動化學兵協助。