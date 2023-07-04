古坑鄉累計7人確診登革熱，疾管署副署長羅一鈞今（4日）赴古坑宣導民眾巡、倒、清、刷住家周遭的積水容器，縣長張麗善呼籲中央比照新冠肺炎防疫，以免責方式鼓勵在古坑鄉內務農的非法移工出來快篩，同時出動化學兵在短期內徹底清消山區幅員遼闊的古坑鄉。
古坑鄉突然成為登革熱疫情熱區，鄉公所這幾天總動員清潔隊人力進入各村強制清消，雲林縣衛生局在荷苞村、高林村、東和村加強快篩，擇荷苞村辦公室為常駐快篩點。
疾管署副署長羅一鈞今南下古坑鄉高林村宣導防疫表示，經判斷古坑的登革熱和台南的病毒不同，中央調度22部機具、26名人力每天到古坑鄉協助清消，也會請國家衛生研究院的防治蚊子專家到古坑提供必要的指導。
羅一鈞表示，登革熱病媒蚊會在氣溫較涼的清晨、黃昏出沒，剛好是民眾的散步時刻，病毒在蚊子叮咬時傳來傳去，戶外活動務必防蚊，古坑鄉特殊的是有很多竹管、樹洞容易積水，要特別清除天然資源的病媒蚊來源。
他說，一點點水就可以養一點點蚊子，蚊子一次產卵100到150個，天氣熱的時候1、2天就會孵化，積水容器要趕快清掉水，希望疫情趕快控制住，讓古坑引以為傲的觀光旅遊，不會受到任何影響。
他也強調，年長者確診登革熱有較高機會成為重症，民眾一定要關心家中長者是否出現登革熱類似症狀，盡速就診。
縣長張麗善表示，雲林縣的病毒是印尼株，古坑山區幅員遼闊，請求中央派遣化學兵協助，並請疾管署跨部會協調，讓非法勞工比照新冠肺炎快篩不會遣送或懲處模式，所有外籍移工趕快配合快篩。羅一鈞回應，「防疫優先，不管合法非法都快出來篩檢」。
雲林縣議員賴明源要求縣府以無人機全面噴灑消毒。
古坑鄉長林慧如表示，古坑鄉光一個草嶺村面積就比林內鄉還大，廣達1萬6000公頃，竹園的竹管、竹殼、竹葉都很容易孳生蚊子，請求中央衡量疫情擴散風險程度，若是很高的話，希望出動化學兵協助。
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