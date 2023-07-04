周五（7／7）是24節氣中的小暑，小孟老師在臉書上分享小暑5項禁忌和開運法，並點名3類人小暑當天易衰事纏身，包括生肖猴、雙魚座、摩羯座的人，其中生肖猴須當心煞氣過重，不宜出入較陰的地方；雙魚座不宜去海邊或河邊以免衝到水煞；摩羯座則不宜吃太冰的食物，以免身體外熱內冷，導致生病。

小孟老師分享小暑開運法，首先可以準備一張黃色紙，在紙上剪三個圓圈代表太陽，因為小暑為陽，陽氣旺盛，三個太陽也代表三陽開泰，最後再放入紅包袋收進皮夾，三天後丟掉即可，就能獲得財神爺眷顧。

【小暑5項禁忌】

1、小暑不宜曝曬過久

小暑當天天氣逐漸炎熱，因此不宜在外曝曬太久，避免紫外線過高影響皮膚組織。

2、忌辛辣與油膩食物

小暑當天不宜吃太麻辣的食物，若吃太辣或太油容易上火導致腸胃不順。

3、室內冷氣不宜開太強

小暑當天室內冷氣不宜開太冷，若室內太冷室外太熱，容易因溫差太大導致頭暈。

4.忌安門：

小暑當天天氣悶熱，容易有午後雷雨及淹水，因此古人會在農民曆上特別寫「勿安門」，安門容易有水淹上門。