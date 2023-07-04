2024總統大選進入白熱化，各項民調紛紛出籠。震傳媒今（4）日也公布最新民調，僅有3人的情況下，民進黨參選人賴清德雖以29.9%居首，但民眾黨參選人柯文哲竟追到29.8%，兩者僅僅只有0.1%差距，而國民黨參選人侯友宜則以16%支持度位居第三。

民調也顯示，有46.1%的民眾贊成非綠大聯盟的想法，且藍白陣營組合的支持度確實能贏過賴清德，有43.0%的民眾支持侯柯配，可打敗民進黨的賴陣營組合。

而在區域優勢當中，若以四人比較，柯文哲拿下北部大部分地區，包括北北基、桃竹苗及金馬外島，賴清德則在其他區域支持度皆占有領先地位；另在政黨支持度方面，民進黨居首，獲得25.7%民眾青睞、國民黨排第二，為20.3%，台灣民眾黨也急起直追，有20%民眾表達認同。

另外從交叉分析也可以發現，柯文哲確實拿20到39歲年輕人族群的最高支持率(20至29歲占5成2，30至39歲占4成1）。40歲以上的選民則比較青睞賴清德，皆拿下相對多數的支持度。

該民調為震傳媒委託趨勢民調協助執行，調查時間於2023年7月1日、7月2日兩天，以設籍在臺閩地區且年滿20歲的一般民眾為對象，使用手機電話的調查方法，並依內政部最新人口資料，對戶籍地、性別、年齡、教育程度進行多重反覆加權，最終成功完訪1,079人，於95%的信心水準下，抽樣誤差在正負3.0個百分點內。