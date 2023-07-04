縣長鍾東錦（左）與台灣光罩慈善基金會執行長吳昭宜簽約。（李京昇攝）

苗栗縣首座公辦民營實驗小學確定簽約！台灣光罩慈善基金會8月1日起承接頭份市信德國小校務，以公辦民營方式，興辦森林實驗學校，全校包括幼兒園共150位學生將續留學校，基金會4日與縣府教育處簽約，由縣長鍾東錦等人見證，信德國小從112學年度，將成為苗縣首座公辦民營實驗小學。

簽約儀式，出席者包括苗栗縣長鍾東錦、苗栗縣政府教育處長葉芯慧、台灣光罩慈善基金會執行長吳昭宜及專案總監林佛樹、信德國小校長黃文昭等人。

教育處長葉芯慧表示，在兼顧多元教育與教學品質的原則之下，縣府積極推動各類實驗教育，今天的簽約樹立縣內實驗教育的里程碑，她說，公辦民營的特色就是受委託的企業團體可以就其所欲推動的教育主軸，規畫學校的課程，台灣光罩慈善基金會在通過一系列審查程序後，將於112學年度起正式承接信德國小公辦民營，委託期間自民國112年8月1日起至民國115年7月31日止，力求提供家長另一種教育型態之選擇。

縣長鍾東錦首先肯定信德國小校長黃文昭的教學理念和對教育的熱忱，表示他現在的心情就像嫁女兒一樣緊張，希望這3年能順利度過，他說信德國小因地理位置較偏遠，頭份地區家長接送要花費將近一小時，希望在公辦民營後，提供不一樣的教學環境，打動家長讓他們願意

鍾東錦表示，如果信德國小辦學成功，能招來都會區優秀學生就讀，一方面減輕都市學校的負擔，另外也可以提升珊瑚、流東社區的學習環境，希望在光罩基金會的帶領下，學生品格正向發展，學業成績向上提升，並且作為未來偏鄉學校的示範，讓學校獲得新生，讓不同成長環境的孩子交流、碰撞出美好的火花，這才是苗栗教育的未來。

光罩慈善基金會執行長吳昭宜表示，感謝縣長、縣府團隊及黃校長的支持，希望未來從信德國小開始，做出一番成績並成為典範，讓這樣的教育模式和理念能在全國推廣開來。

校長黃文昭也簡報未來信德國小發展方向，說明「光品博雅」是學校公辦民營實驗教育方案，將以108素養課綱為基礎，以「陽光健康」、「樸實品格」、「博雅學力」三個向度規劃孩子正式與非正式的幸福課程，透過老師探索、臆測、價值澄清的教學規劃設計與引導，把學習還給學生，培養孩子自主學習的能力，型塑健康有品格、能思考、會提問、解決問題、創造思考且有自信的全人未來公民。