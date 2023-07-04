為鼓勵青年求職，降低遠地就業障礙，勞動部勞動力發展署桃竹苗分署推動「青年跨域就業津貼」，18至29歲或未滿18歲已高中畢業的初次尋職青年，經公立就業服務機構推介到離家30公里外地點工作，除補助求職交通費，若有租屋需求者另補助6成房租，最長可達12個月、最高金額達6萬元，若有搬家需求者，最高補助搬遷費3萬元。

從資訊工程研究所畢業的小林，初次尋職卻四處碰壁，無法找到合適工作，後至桃園就業中心尋求協助，就業服務員建議依專業背景可到新竹工作，不僅有更多適合她的職缺，並可運用青年跨域就業補助，除有求職交通補助金，日後通勤上班也可申請異地就業交通補助金，或選擇在工作地租屋也有搬遷及租屋補助。

小林在就服員協助下順利在新竹縣的科技公司找到工作，擔任影像辨識系統開發工程師，並運用青年跨域就業補助獲得搬遷及租屋補助金補助，讓初次工作的她可無後顧之憂，專注在工作上，目前穩定就業中。

桃竹苗分署長林淑媛表示，青年為國家永續發展與創新動力，為協助青年順利就業，勞動部5月啟動投資青年就業方案第二期，提出「定方向、增人才、促就業、爭好薪、轉正職」5大目標，鼓勵青年拓展尋職就業範圍，減少異地就業障礙，強化失業者就業意願，青年跨域就業補助提供求職交通補助、異地就業交通補助、搬遷補助及租屋補助，降低青年跨域就業障礙，協助青年盡速就業。

林淑媛說明，此津貼包括求職交通補助金，每年最高2000元，異地就業交通補助金，每月最高補助3000元，還有租屋補助金，每月最高補助5000元，以及搬遷補助金，最高補助3萬元，幫助尋職青年穩定安心就業。剛畢業初次尋職的青年若想進一步了解，可就近向就業中心洽詢或至台灣就業通網站「投資青年就業方案第二期」專頁查詢。