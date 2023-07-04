新竹縣AI無人電池回收站有1到5倍的回饋遊戲的自動轉盤，1顆電池最高能獲1.25元的獎勵金。（羅浚濱攝）

清華大學研究團隊成功開發「AI無人電池回收站」，以新竹縣為示範場域共設置9處示範站，回收7款廢乾電池，從4日到7月15日，民眾每投4顆電池回收可獲1元獎勵金，並有1到5倍的回饋遊戲，1顆電池最高能獲1.25元的獎勵金。

環保局表示，新竹縣9個AI無人電池回收站示範點，分別設在環保局、竹北新崙里及中興里的里民活動中心、新豐鄉埔和村、湖口鄉湖口村、芎林鄉華龍村、新埔鎮田新里等城市蜂收站，及新埔老人會所與竹東福龍宮。

廢電池回收種類共有7款，分別是1號到4號乾電池、9V方型電池、筒型鋰電池及卡片式電池，鈕扣型及廢液流出的廢電池不收，透過人工智慧進行電池識別，業界贊助回收獎勵金，以無人化現金回饋。

清大資訊工程系特聘教授黃能富表示，過去電池回收需人工分類，費時又費力，這次研究生設計的AI電池回收機能夠自行識別、分類，讓業者收取更加簡便，另外也結合物聯網，進行回收物內容分析，提供大數據給作為相關單位參考。

清大研究生楊宇軒表示，這項技術是通過深度學習模型，對上萬張圖片進行識別，當民眾投入電池後，經過圖像擷取、預處理、AI分析、自動分類及回饋金累進的流程，機器會結合硬幣給付機，民眾回收結束後，按下兌換鍵即可直接獲得獎勵金。

由於投1顆廢電池後要等約10秒後再投，清大工業工程系榮譽退休教授林則孟建議學生應改良流程服務設計，團隊特別設計情境遊戲，民眾投入回收電池後，可參與1次1到5倍回收獎勵金的回饋遊戲，轉盤自動旋轉到倍數，每顆0.25元的電池最高5倍就能換1.25元。

縣長楊文科指出，AI無人電池回收站是產官學合作提供創新服務的展現，希望民眾響應廢電池回收，共同守護環境，打造新竹縣成為永續發展的智慧城市。