炎炎夏日何處去？屏東市公所7月8日、9日下午3點在復興圖書館前廣場舉辦「夏日泡泡趴」活動，活動當天開放民眾自由參加，歡迎大朋友與小朋友前來消暑同樂。
屏東市公所表示，夏日泡泡趴在復興圖書館前廣場舉辦，現場有大型氣墊水池及泡泡機噴灑無毒環保泡泡；可自備吹泡泡工具、水槍等，一同前來共享歡樂時光。
讓孩子遠離電視、手機，體驗簡單有趣的童玩，和爸媽到戶外來一場歡笑不斷的泡泡趴，歡迎大家來復興圖書館消暑，玩泡泡、打水仗，市長周佳琪也提醒大家，記得攜帶換洗衣物喔！
炎炎夏日何處去？屏東市公所7月8日、9日下午3點在復興圖書館前廣場舉辦「夏日泡泡趴」活動，活動當天開放民眾自由參加，歡迎大朋友與小朋友前來消暑同樂。
屏東市公所表示，夏日泡泡趴在復興圖書館前廣場舉辦，現場有大型氣墊水池及泡泡機噴灑無毒環保泡泡；可自備吹泡泡工具、水槍等，一同前來共享歡樂時光。
讓孩子遠離電視、手機，體驗簡單有趣的童玩，和爸媽到戶外來一場歡笑不斷的泡泡趴，歡迎大家來復興圖書館消暑，玩泡泡、打水仗，市長周佳琪也提醒大家，記得攜帶換洗衣物喔！
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