屏東縣政府與日本台灣交流協會高雄事務所、台北駐福岡經濟文化辦事處攜手合作，將於7日至9日在屏東勝利星村舉辦「2023屏日友好祭」活動，邀請超過40個日本城市、日系企業及屏東特色物產品牌共同展出，一連三天透過各種吃喝玩樂魅力活動，讓大家不出國門也能感受置身日本的樂趣。

屏縣府傳播暨國際事務處指出，屏東與日本在經貿、觀光及文化方面一直都有頻繁合作交流，疫情嚴重期間亦互贈防疫物資共度難關；縣府團隊於去年特別與日本台灣交流協會高雄事務所共同舉辦「屏東‧日本友好感謝祭」，3天活動吸引超過10萬人次參加。

今年再次舉辦屏日友好祭活動，希望藉此活動深化屏日間的友好互動，一起拼疫後觀光。

「2023屏日友好祭」活動預計自7日起登場，首日特別邀請日籍人氣主廚MASA山下勝現場大秀廚藝。MASA主廚旅居台灣多年，不僅廚藝好且中文流利，擅長將日常食材以日式細膩的手法重新演繹，深受百萬粉絲喜愛。此次MASA主廚將示範利用屏東特色食材鮪魚、櫻花蝦等，烹調出美味和風料理。

活動期間推出多樣舞台秀，有氣勢磅礡的和太鼓、日本民謠三味線，及小朋友最愛的唱跳姐姐、日本劍玉雜耍等，活動場內也有日本各縣吉祥物公仔與屏東蔥寶一起與民眾同樂拍照打卡。

凡參加攤位集章換獎、手作DIY體驗、試吃試飲等活動，完成指定任務，還可獲得日本原裝小禮物，歡迎全家到時一起來同樂。