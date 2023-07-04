疾病管制署今天公布，國內上周新增一例腸病毒重症病例，是一名中部的2歲男童，五月中曾感染過腸病毒，六月初跌倒後，就持續跛腳，站不穩也無法行走，就醫發現脊椎發炎，直到二度就醫通報急性無力肢體麻痺，經過檢體採檢，才確診是感染腸病毒克沙奇Ａ4型。

本土腸病毒因為進入暑假，因此疫情逐漸趨緩，但是上周仍新增一名重症孩童，感染克沙奇A4型併發重症確定病例，為中部2歲男童，6月9日發病，目前個案已出院。

疾管署表示，今(2023)年腸病毒感染併發重症病例累計5例重症，分別感染克沙奇A4型2例，腸病毒D68型、伊科病毒21型及克沙奇A6型各1例，均為5歲以下幼童。

依據監測資料顯示，上週( 2023年6月25日至7月1日)腸病毒門急診就診計10,616人次，較前一周降2.9%，全國連續兩週低於流行閾值，疫情脫離流行期呈緩降；另實驗室監測顯示社區腸病毒以克沙奇A型為主，腸病毒71型、腸病毒D68等多種型別腸病毒亦於社區活動，請持續提高警覺及注意腸病毒重症前兆病徵。

疾管署防疫醫師林詠青表示，這名重症個案為中部五歲男童，五月中下旬感染過腸病毒，六月九日跌倒後左下肢有跛行，步態不穩。家屬發現跌倒後才出現症狀，一直以為是外傷，到醫院就醫Ｘ光檢查異常，左腳無力跛行越來越嚴重，幾天後無法正常站例與行走，才再度就醫，透過脊椎MRI發現脊椎發炎，檢查後發現左下肢無力和肌腱反射異常，收住一般病房治療並通報急性無力肢體麻痺，經過檢體採檢，確定感染腸病毒克沙奇Ａ4型，所幸住院後經治療病況改善，6月26日出院。林詠青表示，該個案是感染腸病毒後併發脊椎炎。