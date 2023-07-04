緯創資通(3231)董事長林憲銘指出：「緯創加速器成立至今已有2年半，秉持著開放心態不斷擴大與新創協作的領域，並挹注緯創在ICT產業生態系的資源，讓更多人看見台灣整合軟硬體的研發能量與實例，更期待能透過緯創加速器，為台灣新創環境多元性帶來更多活力，與AppWorks一起探索下一個十年的成長動能，幫助新創團隊成為帶動台灣整體產業往前進的最強引擎。」

Wistron Accelerator #5 現正招募中，向AI、物聯網、雲端、資安、教育與醫療相關新創招手，入選新創將由緯創高階主管親自輔導，並提供新創PoC實驗場景、商模成長等集團資源，幫助新創大幅降低試錯成本。緯創與AppWorks攜手合作迄今已長達9年，更在2021年啟動Wistron Accelerator，由AppWorks協助營運。Wistron Accelerator迄今已遴選出24組團隊，累積不少企業與新創的合作經驗。

AppWorks董事長暨合夥人林之晨表示：「創業是一段漫長且獨特的探索之旅，許多看似奇蹟的成功案例，背後往往累積有5至10年的努力。今日的科技巨擘，在創業過程中也是歷盡長年艱辛，需要很多慧眼識珠的投資人與合作夥伴參與其成長，才能在未來共享成功果實。」隨著AW#26加入，AppWorks生態系活躍新創已達490家、1,589位創業者。過去一年來，所有新創加總營業額達153億美元，創造2.4萬份工作機會；累積募資金額達57億美元，總價值高達318億美元。