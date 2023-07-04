懷孕的阿花，肚子有明顯沉重及下墜感。（張毓翎攝）

台南柳營「老牛的家」今年初收容了一頭5歲走失的母牛「阿花」，一個多月前阿花肚子突然變大，一開始管理人員以為阿花變胖了，後來發現牠肚子有明顯沉重及下墜感，認為案情不單純，上周找來獸醫師檢查，確定阿花懷孕了，那孩子的爹究竟是誰？管理人員說，園內所飼養的牛都是母的，「肯定來之前就懷孕了」，跟這裡退役的老牛無關。

台南市政府為了讓退役老牛安享晚年，在柳營區設立「老牛的家」，目前飼養3頭水牛、1頭黃牛；今年大年初三台南安南區出現一頭走失母牛，經過台南市政府農業局公告後，仍沒有人認領，最後由老牛的家照養，並將牠命名為「阿花」。

阿花是頭水牛，5歲的牠相當於人類年齡約18歲，前陣子管理人員發現阿花的肚子變大，以為是牠吃太多，變胖造成，但經過幾天觀察，阿花不只肚子變大，乳頭也變大，像是懷孕的徵兆，此外，一名來參訪的遊客，根據自身養牛經驗，也認為阿花是懷孕了。

上周農業局請到一名獸醫為阿花檢查，獸醫說，阿花確定懷孕，但是到底懷胎幾個月，以及懷了幾胎，無法看出來，只能確定受孕時間是在來老牛的家前，阿花應該懷胎超過6個月，牛的孕期跟人一樣280天，預產期預計在10月底至11月初。

管理人員謝清彬說，阿花自從懷孕後，食量變得特別大，一天要吃60公斤以上的牧草，而且夏天天氣熱，還會準備黑糖水給牠消消暑，等阿花生完孩子，管理人員們循獸醫指示，會好好地幫牠坐月子、調養身體。