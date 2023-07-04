1名45歲婦人近年來早上起來雙手關節覺得僵硬不好活動，手指的關節處時常會腫腫痛痛的，在手腕、手肘和腳踝處的關節也時不時會疼痛，有時吃了消炎止痛藥會好，但過一陣子就又痛起來，人也時常覺得很疲倦。來醫院檢查後才發現是類風溼性關節炎，經藥物治療之後，病情改善許多。

台北榮總新竹分院兒科及過敏免疫風溼科醫師郭秉洋表示，類風溼性關節炎是一種慢性全身性關節發炎的免疫風溼疾病，好發於中年女性，男性亦可能發病。這個疾病的發生可能源自於遺傳基因，加上環境、感染、抽菸等等因素誘發。患者的免疫功能出了問題，產生許多自體抗體和發炎物質在攻擊身體的各個組織器官，因而使身體長期處於一個慢性發炎的狀態。

患者手指常有晨間僵硬的情形，通常要活動半小時後才會緩解。手部的關節侵犯是這個疾病的特點，患者時常有對稱性的手指關節腫脹疼痛的不適。此外，身體的其他關節也常受到影響，包含手腕、手肘、肩膀、頸椎、膝蓋、腳踝等等都可能有腫脹疼痛的情況出現。郭秉洋解釋，關節長久發炎之下，慢慢就會產生變形，而影響到關節的活動度。除了關節滑膜的發炎，類風溼性關節炎也會影響到全身各個器官，像是合併有乾眼症，鞏膜炎，血管炎，肺間質纖維化等等。

類風溼性關節炎的診斷，除了可以透過病史詢問與理學檢查，也可以安排抽血檢查發炎指數、類風溼性因子、抗環瓜胺酸抗體等等，以及安排骨頭x光檢查，了解疾病的嚴重度。郭秉洋表示，如果能早期診斷出類風溼性關節炎，使用適當的疾病修飾抗風溼病藥物，與抗發炎藥物等等，大多可以很好的穩定關節發炎的情況，避免日後永久的變形造成生活各種的不便。