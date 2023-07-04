民眾黨立委陳琬惠昨（3）日爆料，打詐國家隊的13億預算中，有超過10億預算的花費在設備場地整修及防詐宣導上，讓行政院打詐辦公室緊急發出新聞稿澄清，稱「工欲善其事必先利其器」，但網友看完後全都無法接受，狂酸「都快可以蓋球場了！」

蔡政府成立打詐國家隊，從行政院前院長蘇貞昌時頒布打詐綱領1.0版，就投入14億元的預算，現任閣揆陳建仁頒布打詐綱領1.5版時，又再追加13億預算，但內容換湯不換藥，且還被發現裁罰數始終為0，遭各界譏笑才是真正的詐騙集團。

陳琬惠昨日爆料，打詐綱領1.5版投入的13億預算中，有近9億9千萬元用在設備場地整修，還有逾6500萬用在防詐宣導上，加起來就超過10億元，反觀增補臨時人力僅投入1億多的預算，怒嗆是慷納稅人之慨；詐辦公室則解釋，打詐時須輔以科技辦案工具與設備，才會編列設備採購等預算。

不過此事卻在PTT政黑板引起討論，網友們狂酸「民主的辦公室你敢嘴？」「最大詐騙集團」、「詐騙集團最重要就是場地跟設備啊」、「要求公布明細，真的太扯了」、「設備場地要快10億哦？場地比新竹棒球場還大了」、「9億辦公室，都快可以蓋球場了」。