刺針飛彈命中靶彈瞬間，冒出火光及陣陣白煙，隨後震耳聲響傳出，十分震撼。（季志翔攝）

國軍今於屏東九棚大沙漠執行「神弓操演」任務，以靶彈及靶機模擬敵軍，透過雙聯裝刺針飛彈系統、復仇者飛彈車實彈射擊刺針飛彈，其中約6成精準命中。刺針飛彈快速地從發射系統射出，精準命中靶機、靶彈的瞬間火光四射，場面十分震撼。

國防部表示，神弓操演由第四作戰區成立操演指揮部，編組本、外島防空部隊執行實彈射擊評鑑， 參演單位計有陸軍21砲指部、金防部、澎防部、海軍陸戰隊防警群等11個單位；操演全程以靶彈及靶機模擬敵軍，實施「雙聯裝刺針飛彈系統」、「復仇者飛彈車」實彈射擊。

第四作戰區也特別向支持國軍的屏東恆春、滿州及牡丹地區鄉親們致上最深的感謝，使各項戰備演訓任務，在兼顧生態保育與漁民生計的前提下順利完成，充分展現軍民一體、共同保衛家園的堅定意志。

今日操演分為四波射擊，前兩波發射13枚刺針飛彈，在靶彈發射至空中後，7至12秒內官兵就得完成追瞄、鎖定以及射擊作業。陸軍砲兵訓練指揮部主任教官陳郁文中校表示，特別從駐地遴選先前未實彈射擊的官兵，充實經驗，因此參與演訓的官兵都是首度實彈射擊。

據記者現場觀察，約六成刺針飛彈直接擊中靶彈和靶機，其餘狀況包含靶彈落海，以及刺針飛彈和靶機、靶彈擦身而過，但有一、兩次靶機的射擊路線與飛彈飛行的射擊軌跡重疊，陳郁文表示，此可視為戰術命中，後續會透過側錄畫面，由專業教官做最後判定。

陳郁文解釋，「雙聯裝刺針飛彈系統」、「復仇者飛彈車」差在載具及飛彈掛載數量，復仇者飛彈車的飛彈塔安裝在悍馬車上，機動性比雙聯裝強，但是雙聯裝刺針飛彈系統的裝備比較小，隱蔽效果比復仇者飛彈車好，而掛載飛彈雙聯裝刺針飛彈為兩枚，復仇者飛彈車可以掛載八枚刺針飛彈。

參與此次神弓操演，並精準命中目標的的陸軍東引地區指揮部防空連潘祈翰中士受訪時說，這次是很難得的經驗，說實在當下他的心跟雙手顫抖的很厲害，壓力跟興奮感同時交雜，其實緊張萬分，但他很努力克服問題，完成本次目標任務，「國之北疆，由我守護」。

由於發射刺針飛彈靠紅外線導引，大太陽下追瞄恐瞄準困難，潘祈翰說，盡量在接近其他熱源的當下完成鎖定，並實施發射，因為這確實會是最大困擾。他表示，雖靶彈發射7秒後可以鎖定射擊，但他7秒前就會完成鎖定，避免被其他熱源帶走。