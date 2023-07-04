陽光棒球夏令營4日登場，開幕式立委張廖萬堅代表主辦單位出席，也邀請中職會長蔡其昌，以及多位中職球星與小朋友同樂。（馮惠宜攝）

邁入第16屆的陽光棒球夏令營今（4日）舉辦開幕式，特日別邀請中職會長蔡其昌、經典賽國手中信兄弟吳哲源、富邦悍將曾峻岳，以及曾於日、台兩地職棒發展的陽耀勳、曾獲中職打擊王、安打王的張正偉等四位球星擔任神祕嘉賓，參與的小朋友們看到球星，個個難掩興奮之情。

立委張廖萬堅創立陽光城市發展協會，並自2004年開始舉辦棒球營，期間除因疫情停辦外，今年棒球營夏令營為期4天，由於口碑佳，為求公平一律開放現場報名，不但清晨六點多即有家長自備板凳排隊，不到半小時即秒殺額滿。

值得一提的是，今年擔任小教練的中山國中棒球隊球員們，甫拿下華南金控盃全國冠軍，將代表台灣參加2023年第11屆亞洲(U15)青少棒錦標賽，該校是台中青少棒的勁旅強隊，成軍至今出了不少台灣職棒好手，像是高志綱、林琨笙等。

今日上午進行營隊開幕式，除邀請到吳哲源、曾峻岳、陽耀勳、張正偉擔任棒球夏令營的神秘嘉賓與技術指導，球星們現場與小朋友分享各自的球場經驗，並教導學習團隊精神與自身態度遠比球技還要重要的觀念，鼓勵在場的小學員，開心體驗棒球樂趣，為自己的暑假留下珍貴的回憶。

擔任中職會長的立法院副院長蔡其昌表示，終於等到陽光棒球夏令營邀請中華職棒大聯盟參與，站在中職會長的身分，只要有願意支持棒球、對棒球有熱情、對孩子們有幫助的活動，中華職棒都會全力支持。

張廖萬堅時任市議員任內，即大力協助成立西苑高中成立青少棒及靑棒隊，並贏得不少國內外獎項與榮耀，擔任立委後，除了棒球外，更在立法院成功推動運動產業發展條例修法，保障運動選手權益，努力讓台中成為一座運動友善城市。