松柏嶺茶園風光讓港澳旅客驚豔，直呼一輩子難得見到，希望有機會再遊台灣。（楊靜茹攝）

港澳旅客站在高溫爐灶旁，體驗古法炒茶方式。（楊靜茹攝）

香港遊客說，他們通常都喝濃茶搭配港點，台灣茶特別清香、甘甜，讓人印象深刻。（楊靜茹攝）

近百名港澳旅遊團4日到南投縣名間茶鄉深度旅遊，到松柏嶺茶文化主題館體驗茶薰六覺，隨後也到泉發百年茶廠賞茶園、品茶香，體驗採茶、製茶、炒茶過程。香港遊客說，台灣茶特別清香、甘甜，茶面膜敷臉後感覺特別舒服，回去邀朋友組團到台灣旅遊。

疫後觀光復甦，交通部希望國際觀光客能恢復至疫情前五成水準，設定目標600萬人次國際觀光客，有鑑於此參山國家風景區管理處力推新景點新玩法向海外攬客，繼日前苗栗南庄花卉節吸引近500名港澳遊客深入客庄慢遊，4日再次吸引近百名港澳旅客到南投縣名間遊茶鄉，參山處處長曹忠猷特別贈送梨山西瓜李當迎賓水果。

港澳團先到松柏嶺遊客中心了解台灣的茶文化，體驗「茶薰六覺」，以茶蒸臉、敷臉等，讓大家的身心靈得到療癒，邊啜飲松柏嶺著名的長青茶，搭配台中市國宴糕點、阿聰師芋頭酥，體驗台灣「喫茶配餅」的茶食文化，接續前往百年的泉發製茶廠及茶園參觀，感受茶園風光。5日起將前往「大呷麵本家故事館」體驗手工紙捲麵及東勢採果。

家住香港黃大仙祠附近的陳女士說，通常他們都喝濃茶搭配港點，台灣茶則特別清香、甘甜，讓她印象深刻，而且茶園非常漂亮，一輩子難得見到，希望有機會再遊台灣。另外樂先生則說，他第一次體驗「茶薰六覺」，尤其是茶面膜敷臉後感覺特別舒服，充滿新鮮感，回去介紹給香港朋友們。

曹忠猷表示，台灣豐富多元的農特產品及農業休閒旅遊，對港澳遊客非常有吸引力，參山處整合轄區資源特色，搭配各區域季節性活動，除了松柏嶺茶文化，下半年也將安排港澳旅客陸續到谷關、梨山旅遊，享受在谷關泡溫泉、漫遊谷關捎來步道，再到梨山欣賞高山美景，深化參山國際旅遊品牌。