受到連假遞延效應影響，疾管署今天公布，國內上周流感疫情一口氣新增26例重症病例、11例死亡個案，其中10人皆未接種疫苗。疾管署提醒，流感疫情仍在高原期，尚未見到下降趨勢，若有發燒等建議配戴口罩且不要上課。

疾管署說明，上周新增26例流感併發重症，年齡介於未滿10歲至90多歲其中24例未接種本季流感疫苗，22例具慢性病史。

另新增11例死亡 (10例A型H1N1、1例A型H3N2)，年齡介於40多歲至80多歲，均具慢性病史，其中10例未接種本季流感疫苗。

疾管署統計，上周門急診類流感就診人次為7萬5076人次，相較前一周7萬7109人次略降。本季流感季至今累計349例重症、68例死亡個案，年齡層以65歲以上長者為多(占49%)，87%未接種本季流感疫苗，81%具慢性病史，其中死亡68例 (43例A型H1N1、23例A型H3N2、2例B型)，81%未接種本季流感疫苗，94%具慢性病史。

疾管署防疫醫師林詠青表示，死亡個案從發病到死亡，平均為一到兩周，都是因為感染後併發肺炎不幸過世，部分個案出現敗血性休克。通報趨勢圖來看，流感併發重症個案通報仍在高原期，尚未見到明顯下降，因此提醒民眾如有發燒、咳嗽等類流感症狀，落實戴口罩及生病不上課、在家休息等措施，如出現腸病毒重症前兆病徵或流感危險徵兆，請儘速就醫，以利及早治療。