TPASS月票本月啟用，交通部公路總局公布北、中、南3大生活圈使用統計，過去3天已有約36.8萬人次加值、155.8萬人次使用，其中捷運最受歡迎，且幾乎集中在北部都會區。

昨是TPASS啟用後第一個通勤日，約有114萬人次使用月票。公路總局指出，基北北桃有24.7萬人次加值TPASS，中彰投苗2萬人次、南高屏10.1萬人次，購買月票的人還在增加中。

累計至昨日為止，已有155.8萬人次使用月票搭乘各類公共運具，包含台鐵17.2萬人次、捷運與輕軌77.5萬人次（基北北桃生活圈74萬人次、中彰投苗生活圈9818人次、南高屏生活圈2.5萬人次）、公車55.2萬人次、其他運具（含公共自行車及渡輪）5.9萬人次。

公總表示，3大生活圈公共運輸通勤月票已上路實施，歡迎民眾踴躍使用，不僅可減輕通勤交通負擔外也可節能減碳並促進都市減壓。