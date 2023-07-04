王彩樺、夏和熙、胡宇威今（4日）出席《我們這一攤》卡司發布會，3人與造訪台灣各夜市，為每個夜市量身打造美食販售，更前往日本與傑尼斯男星中間淳太擺攤做生意。夏和熙直言沒想到節目這麼實境，每天錄影都累到沒時間休息、滑手機。

夏和熙之前出席節目發佈會，被記者們爆料到美國旅遊花費80萬血拼，中間淳太聞言驚問「你是台灣有名的有錢人嗎？」這次到日本的花費？夏和熙笑說錄影真的太辛苦，很少有時間可以逛街。雖說忙碌，他還是抽空跟王彩樺、胡宇威逛24小時賣場，並爆料王彩樺在18禁區域大肆購物，「姊買的很開心耶！」

王彩樺害羞表示，「我想說我都50幾歲了，就想進去看看。買了一些伴手禮」，要自己用？她笑言還沒打開過，也有準備一些要送給閨密，「身邊有些單身的女生，像苗可麗生日快到了」。

談到日本擺攤的經驗，王彩樺表示日本客人非常有禮貌，雖然錄影時天氣悶熱，但看到大家的親切笑容，就瞬間消除疲勞。夏和熙則說，很多人都是為了中間淳太而來，還有不少人被胡宇威帥氣外表圈粉，「有女生為了胡宇威來回排隊6次，中間淳太的是5次」。

華視、三立都會台聯手日本極東電視台合作最新實境節目《我們這一攤》，同時也是台灣實境節目跨國先例，節目由3名主持人前往不同的特色夜市擺攤，秉持著自己創業擺攤的精神，透過鏡頭紀錄他們在競爭激烈的夜市中，如何找到「我們這一攤」的完美方程式、創造最佳營業額。《我們這一攤》9月2日起，晚間10點在三立都會台30頻道，9月3日起晚間8點在華視主頻12頻道播出。