國泰證券證期處協理簡伯儀說，台股今日延續反彈走勢，量能也隨之增加，個股題材也表現出色，指數沿著5日線攻高。目前台股在月線止穩後，技術面也在低檔轉強，若是個股題材結構維持強勢，台股仍有表現的空間。在操作上不妨觀察AI、航運、遊戲及食品、食材等族群。

盤面上，台積電(2330)收在585元，上漲1.04%；AI概念股強勢，緯創(3231)站上百元大關，收在漲停板105元、廣達(2382)收在170.5元，上漲6.23%，創23年新高價；IC封裝測試多頭氣勢如虹，精材(3374)收在漲停板144.5元；陽明(2609)除息首日收在漲停板47.2元；長榮(2603)連2根漲停後，今日震盪收在105.5元，上漲2.93%。

PGIM保德信高成長基金經理人孫傳恕表示，全球AI熱潮勢不可擋，包括高速運算、資料中心、伺服器等將貫穿今年台股全年投資主軸，而在AI的趨勢之下，下半年相關供應鏈的營運將明顯優於上半年，並推升伺服器產業重回成長軌道。

統計6月單月外資回補274.60億元，第二季加碼買超1505.64億元，今年來更是大舉回補3747.34億元，扭轉過去3年大幅賣超窘境。聯準會態度再度轉鷹，預期台股短線將維持震盪，但從歷史數據來，歷年每逢景氣衰退末跌段觸底回升時，美股往往有不錯的表現，由於經濟數據多具有滯後性，反觀股市多提前反應，預期一旦美股再次翻揚，則有利於台股與外資對台股的態度。