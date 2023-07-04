現代化大樓大量採用玻璃帷幕，經常造成高速飛行下的飛禽猛烈撞擊被「窗殺」。（穎艾達利提供／洪榮志台南傳真）

現代化都市大樓大量採用玻璃帷幕，但因玻璃的視覺穿透性與反射性，經常造成高速飛行下的飛禽出現辨識障礙猛烈撞擊，形成「窗殺」結果。鑑於近12年來台南市37個行政區都有窗殺通報紀錄，30多名不分黨派市議員4日連署提案要求市府為民表率，參考國內外防制窗殺的相關作為，編列預算針對公有機關學校等建物進行改善。

提案議員穎艾達利表示，「窗殺」已成為飛禽非自然死亡的重大原因，國內雖然沒有已發表的科學研究數據可供引用，但依鄰近韓國的經驗，每棟建物每年平均會發生1件「窗殺」事故，推估全台每年至少發生800萬件；至於台南市，每年恐怕也有高達70萬件以上，多發生在飛禽繁殖季與候鳥遷徒季節。

穎艾達利指出，根據臉書公民回報社團「野鳥撞玻璃回報」的資料顯示，台南市37個行政區，從2010年至2022年都有「窗殺」通報紀錄；其中，尤以白河區12隻最多，官田、東山區各10隻，甚至都會區的北區、東區及新營區也各有9隻。

此外，被「窗殺」的飛禽還不乏保育類，像二級保育類的鳳頭蒼鷹、褐鷹鴞、松雀鷹、日本松雀鷹、環頸雉、八色鳥、朱鸝；以及三級保育類的紅尾伯勞等。

穎艾達利認為，近年來無論國內外或從中央到地方政府，紛紛開啟各種生態保護、生命友善、綠能永續等政策，台南市歷年來也推動各項永續環境政策，並獲得環團的肯定，只可惜對於防止飛禽「窗殺」議題，尚未投入關注。

穎艾達利強調，參考國內外的「窗殺」防制作為，目前已有各式「友善鳥類建材」、「動物剪影圖貼紙」、「門窗外觀複合材質設計」等方式；尤其，如果使用貼紙，花費並不高，希望市府為民表率，除針對公有機關與學校建物，編列預算進行改善外，也應於農政及教育部門納入動物保護與生命教育等宣導，並建請轄內的高鐵站、高中以上學校等中央管轄建物也能改善。