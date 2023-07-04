萬華龍山老人服務中心將動產質借處場地改造為多功能中心，並新增AI復能運動區，於7月4日開放使用。（張芷瑜攝）

北市已邁入超高齡社會，為鼓勵長者重視健康，萬華龍山老人服務中心新增AI復能運動區，並於7月4日開放使用。北市社會局表示，AI復能運動區除了鍛鍊肌力，也能幫銀髮族找出身體潛在風險；現場試用的長輩林女士也直呼有趣，並說多動可以預防老年癡呆。

社會局表示，萬華龍山老人服務暨日間照顧中心由立心慈善基金會於1997年起經營，深耕在地近26年，今年在2樓新增AI復能運動區，以AI骨架智慧鑑測技術，搭配AI遊戲地墊，設計適合銀髮族的運動遊戲，除了幫助長輩鍛煉肌力，也幫助他們了解自己身體狀態，調整運動計畫，找出潛在身體問題和風險。

老人福利科長楊雅茹表示，這次運用市有餘裕空間，把動產質借處場地改為AI復能運動區，除了能藉設施追蹤長輩運動狀況，由於AI遊戲地墊為攜帶式，未來也可帶到各據點使用。

她也表示，AI技術要落實到長照服務，需跟有經驗的長照服務者一起開發，北市北投、士林、信義老福中心會陸續引進此設施，持續視場地及經費評估，此外，今年底到明年會陸續優化及搬遷文山、萬華老福中心。

70多歲長輩林女士試用後覺得有趣，她表示，使用時動作要更靈活，比較不會得老人癡呆，讓她更健康，若有更多設施會常來使用；73歲志工寶媽則說，經歷3年的疫情，許多長輩只能待在家，有不少人動作因此退化，此次推廣這個運動區正好讓長輩能多運動。