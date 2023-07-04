新竹縣唯一甲組球隊的員東國中籃球隊再傳佳績，今年再次榮獲全國中學籃球賽亞軍，締造隊史最好成績，縣長楊文科4日頒發「榮譽竹縣」獎狀公開表揚，與選手們一起比出投籃的動作，誇讚小將們表現優異，期許再接再厲，爭取更好成績。

楊文科說，員東國中籃球隊在學校及教練領導下成績輝煌，今年再次過關斬將，打進冠亞軍戰再獲亞軍，相當不容易，近年縣府推動籃球運動不遺餘力，特別是支持新竹街口攻城獅職業籃球隊，也掀起一陣風潮，各校也積極努力推動籃球運動。

員東國中男子籃球隊成立10年，同時也是新竹縣唯一一支甲組勁旅，曾經多次為竹縣突破國中甲級聯賽的紀錄，今年4月參加112年全國中學籃球賽，在預賽擊敗台中四育國中以及台中立人國中，以分組第一資格晉級複賽。

教育局長楊郡表示，員東國中在複賽四強關鍵戰中擊敗台北市傳統強隊新民國中，晉級冠亞軍決賽與苗栗明仁國中爭奪冠軍獎盃，派出的選手大多以國二生為主，在經驗不足的情況下惜敗，但也為選手們帶來豐富的作戰經驗，希望往後比賽可以繼續為新竹縣爭光。

教練陳長甫說，參賽孩子大部分是芎林國小籃球隊選手升上員東國中，默契沒有問題，所以加強個人基本動作及團隊小組配合，尤其克服個子矮小缺點，加強快速傳球及進攻，提高速度優勢，以賽代訓幫助選手成長茁壯，今年表現已做的很好，尤其是四強賽中擊敗傳統強隊新民國中，表現超乎預期，相當開心。

隊長陳宇恩說，平常練球時，教練全力指導都會直接點出問題，隊員們都很認真練球，大家今年都把冠軍為目標，可惜冠軍戰沒有把握住，當下沒有做好教練所交代的最後還是輸了，心裡很不舒服，但相信未來一定會得到冠軍。