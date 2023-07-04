皺紋是老化自然現象，不少人都想推遲及減少其產生，其實吃對食物也能讓肌膚更年輕。聖宜診所美容主治醫師吳易儒分享，有4種食物有助減少皺紋產生，包括綠色蔬菜、魚類、堅果及富含維生素C的水果。其中像魚類，含維生素D，能促進鈣質吸收，增強肌膚健康和彈性；堅果含有鋅，有助維持肌膚健康和修復損傷。除了食物外，她也提醒，保持健康生活方式也是重要因素。

醫師吳易儒在臉書粉專發文表示，想要減少皺紋產生，可從飲食方面著手，並推薦4種食物能使肌膚更加光滑。第1個是綠色蔬菜，她指出，如菠菜、羽衣甘藍和芥藍菜等，由於富含維生素C、E和K，能促進膠原蛋白生成，增強肌膚彈性，從而減少皺紋出現。此外，也含有抗氧化物質，有助減少自由基對肌膚造成的損害。

第2個是魚類，吳易儒提到，如鮭魚和沙丁魚等，可提供豐富的Omega-3脂肪酸，有助保護肌膚彈性和含水量，減少皺紋和細紋產生；同時，也含有維生素D，有助促進鈣質吸收，進而增強肌膚健康和彈性。

第3個為堅果，吳易儒指出，如核桃、杏仁和腰果等可提供豐富維生素E和Omega-3脂肪酸，有助保護肌膚遠離自由基傷害，從而減少皺紋產生。此外，堅果還含有鋅，有助維持肌膚健康和修復損傷。

第4個是維生素C，吳易儒說明，維生素C是一種強效抗氧化劑，有助減少自由基損害，從而減少皺紋和細紋產生。此外，還能促進膠原蛋白生成，增強肌膚彈性和光澤。她點出，如柳丁、草莓和葡萄柚都是不錯的選擇。

然而，吳易儒強調，飲食不能完全消除皺紋，包括基因、環境因素和個人生活方式等，也對皺紋形成有影響。因此，除了飲食，保持健康生活方式，如避免長時間曬太陽、戒煙、足夠睡眠和減少壓力等，也是重要因素。

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