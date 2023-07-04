金門縣長陳福海(右)多次要求觀光處超前部署，積極向民航局爭取增加台金空中運能。(圖／金門縣政府提供)

立榮航空7月份台金班機現況表。(請鄉親以航空公司公布為準)(圖／金門縣政府提供)

華信航空7月份台金班機現況表。(請鄉親以航空公司公布為準)(圖／金門縣政府提供)

小三通中轉加上暑假旅遊旺季到來，台-金空運航線幾乎班班客滿、一票難求；為舒緩運能不足之窘境，金門縣長陳福海要求觀光處積極向交通部民航局爭取增加台金空中運能。經雙方多次開會與函文後，7月份起每日雙向增加超過1千個機位，後續觀光處也將視臨時性之需求與現場情況，會同北、金航站共同啟動應變措施完善疏運機制。

觀光處指出，在小三通自今年3月間開放中轉後，台金空中交通運能的需求也在4月起逐漸增加，為此縣長陳福海也召開多次會議要求觀光處能超前部署，在4月下旬即函請民航局督促航空公司適時增加航班外，5月、6月觀光處也派員前往台北拜會民航局等相關單位爭取臺金航線運能。

經多次溝通座談後，考量暑假旅遊旺季旅客遊金及地區鄉親來往台灣本島之需求，民航局與縣府協調出立榮、華信航空公司自7月起增加運能，台金單向由6月每日平均約3285個座位數增加至約3809個座位數，運能增加約16％，期能減少旅客滯留情形，逐步滿足交通需求。

觀光處表示，本次增加運能主要係以金門往來台北、台中及高雄等3條航線為主，除高雄航線係以立榮航空每日1架次放大機型做為運能提升方式外，台北、台中航線則以增加航班併同放大機型方式提升運能，如華信航空台北航線於每日下午增加2架次，並於7月下旬之週二、週三、週五及週六各3架次放大機型、立榮航空台中航線由每日4架次增加為5架次等，據以增加尖峰時段台金間之運輸能量，惟實際航班時刻，仍請鄉親以航空公司公布為準。

另民航局依據中油7月3日公告之航空燃油價格，國內航線運價已達調降門檻，航空公司將自8月1日起調降國內航線全額客運票價，根據調整後的票價，以台北-金門航線降價比例最高，華信航空票價從2641元降至2459元、降幅6.9％，立榮航空2618元降至2458元、降幅6.1％。

縣府提醒，目前已進入暑期旅遊旺季，鄉親若有往來台灣本島之需求，請務必提早訂位購票，並於購票後於航空公司規定之報到時間前至機場報到，以免逾時報到致機位取消而影響後續行程。