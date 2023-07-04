根據Investor's Business Daily所做的分析，以科技股為主的那斯達克指數若上半年表現良好，通常下半年的走勢也會很不錯。

LPL Financial首席技術策略師Adam Turnquist表示，今年美股上半場表現令人驚豔，歷史顯示多頭動能可能持續到下半年。

Investor's Business Daily在分析報告中提出了「上半年好、下半年就好」的預測。

統計數據顯示，科技股上半年若表現良好，則下半年也將表現強勁，這已經是一個多年來的趨勢。這樣的走勢也與標普500指數一致。

從2000年至2022年，那斯達克指數有9次在上半年上漲10%以上，他們的下半年平均上漲15.3%。

以2003年為例，那斯達克指數在上半年大漲22.9%，和2001年、2002年的大崩盤相比，絕對是戲劇性的反彈，許多投資人警告那指已經漲太多、漲太快，但到了下半年，那指又漲了21.74%，和上半年的氣勢相當。

在2009年上半年，那指上漲22.33%，下半年的升勢更雄壯，飆漲了近26%。此外，該指數在2021年、2020年和2019年下半年分別上漲12.3%、26.7%和13.9%，儘管上半年都漲逾10%。

今年（2023年）上半年那斯達克指數上漲38.7%，創下2000年以來最大的上半年漲幅。蘋果在上半年市值增加9750億美元，成為第一家收盤市值突破3兆美元的上市公司。在AI狂熱帶動下，微軟在上半年市場增加7,461億美元，排名第二。輝達上半年市值增加6884億美元，成為第一家加入市值1兆美元俱樂部的晶片廠。

如果那指在今年下半年重現上半年的榮景，對美股而言，絕對是「史詩級」的表現。