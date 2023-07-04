嘉義市警方逮捕楊姓車手。（嘉義市警二分局提供／廖素慧嘉市傳真）

邱男加入假投資真詐騙群組的對話內容。（嘉義市警二分局提供／廖素慧嘉市傳真）

假投資真詐騙群組指示邱男再交款。（嘉義市警二分局提供／廖素慧嘉市傳真）

邱姓退休男子參加投資Line群組，陸續匯款到指定帳戶共約千萬元，獲利要取款卻被要求先繳3成費用，驚覺有異，嘉義市警方與邱男合議，用420萬玩具鈔票，約車手在嘉基醫院附近取款，當場逮捕楊姓車手，全案依詐欺罪移送嘉義地檢署法辦。

65歲邱男日前向嘉義市警二分局北門派出所報案指稱，他在臉書看到股票投資廣告後加入Line群組，群組內不斷PO出買股票賺到大筆錢的訊息，他信以為真，5月至6月13日陸續匯款到指定銀行帳戶、當面交付現金，總共投資1000多萬元，後來想拿回獲利，卻被要求先繳2至3成手續費，根本領不到獲利，才驚覺受騙。

警二分局成立專案小組，檢視詐騙集團與邱男對話，發現歹徒持續要求群組內民眾再投入更多資金，將計就計，請邱男配合，與對方約定6月30日在嘉基醫院附近當面交款420萬元。

警方準備420萬元玩具鈔票，由邱男出面赴約，警力埋伏在附近，發現有1名男子行跡可疑，等這名男子與邱男面交款項時，即上前盤查，逮捕這名楊姓力男子，當場查扣假收款收據、工作證等證物。

警方將楊嫌依詐欺、洗錢防制法等罪嫌移送嘉義地方檢察署偵辦，並擴大追查集團成員。

警方表示，邱姓被害人在點擊臉書的投資廣告、加入Line群組，詐騙集團向被害人投遞有投資獲利訊息，再推薦「投資APP」，引導被害人實名認證匯入資金，這是典型的假投資、真詐騙，籲請民眾勿上當受騙，多打165反詐騙專線諮詢。