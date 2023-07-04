一名男子表示，兒子帶著手機支架到機車行，請店家幫忙鎖在龍頭上，事後他得知老闆收100元安裝費，讓他直接暴氣怒罵店家惡劣， 「鎖幾個螺絲誰不會？」並藉機教育兒子要記取教訓，否則以後容易被他人詐騙，讓網友全看傻眼，砲轟「鎖幾個螺絲也不會，你有夠廢」。

原PO今（4）日於臉書社團《爆料公社》指出，兒子帶著先前買的手機支架，到機車行請店家幫忙安裝在龍頭上，被收取100元。他得知後怒批店家太惡劣，因手機支架是兒子自備，「憑什麼收錢？鎖幾個螺絲誰不會？」

但原PO的兒子認為父親小題大作，收取100元根本沒什麼，讓他更加憤怒，直呼要「趁機會給小孩正確的觀念，以後才不會被騙。」

貼文引來網友留言嘲諷，「因為老闆會鎖螺絲，而你連幾個螺絲都不會鎖」、「因為爸爸你不會鎖螺絲」、「那就全部拆掉，你自己來囉」、「鎖幾個螺絲也不會，這爸爸有夠廢」、「才幾個螺絲，為什麼你不會鎖」、「老闆跟你很熟嗎？為什麼要免費幫你裝？」、「看來兒子比爸爸懂的做人道理」。