藝人炎亞綸遭舊愛網紅耀樂指控16歲時被偷拍私密片，士林地檢署昨(3日) 複訊後，依違反《兒少性剝削防制條例》諭令50萬交保，並限制出境出海，對此，有網友質疑交保金額高達50萬，是否等同於重大嫌犯？律師蘇文俊指出按照過去慣例推斷「交保起訴機會很大」。

炎亞綸昨晚住處等地遭搜索，被諭令50萬交保，限制出境出海，不過此案並非毒品或重大犯罪，為何遭到搜索？律師蘇文俊指出搜索刑事訴訟法並沒有限制何罪才能發動，而是有否必要性，意謂有無需要扣押作為證據的物品，由於本案涉及兒少性剝削條例，為了讓被告沒有外洩及湮滅證據的機會，才會突然發動搜索，推斷耀樂應該有提供檢方證明炎亞綸持有影片的證據。

對於炎亞綸為何高額50萬交保，還遭限制出境？蘇文俊指出若案件被告嫌疑重大，且有串證、逃亡、湮滅證據等可能，便符合收押要件，不過檢方會依據有無必要性，決定是否交保或聲請羈押，至於本案件初步判定有證據證明偷拍，但已經扣押相關證據，不會有湮滅問題，加上炎亞綸為知名人物，逃亡機率不大，但不能排除相關可能性，才會諭令50萬交保，並且限制出境。

蘇文俊強調上述皆是依據新聞內容判斷，不一定是真實狀況，但推測交保起訴機會很大（但不一定有罪），而且此案應該會糾纏炎亞綸一段時間，炎亞綸昨(3日)步出地檢署時，強調會全力配合司法調查並捍衛自己清白。

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