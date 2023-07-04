以BL（Boy’s Love）為主題的文化內容作品近年來在亞洲大受歡迎，為了協助國內業者搶攻BL漫畫市場，文化內容策進院（文策院）日前在泰國曼谷舉辦以BL為主題的漫畫推介會，吸引近百位來自泰國出版和網漫、網路小說的業者出席交流。

中華動漫出版同業協進會表示，泰國對BL的需求相較其他市場更為突出，向當地引入幾部台灣作品後，發現台灣的輕小說、言情小說在泰國市場反應不錯，加上電子書、網漫平台在泰國市佔率不斷提升，購入內容的需求強勁，是台灣出版社進入泰國的好機會。此次與文策院合作，召集漫協會員選出一批台灣BL漫畫書單，針對泰國時下最熱門的題材，希望台泰雙方都能滿載而歸。

文策院表示，有鑑於泰國內容市場對BL作品的強烈需求及數位閱讀風潮，也觀察到台灣BL漫畫和輕小說作品輸出泰國市場的機會，特別針對泰國業者舉辦「2Gether with Taiwan BL Comics 」推介會，邀請擁有豐富操刀BL作品經驗的三立集團策略長蔡妃喬、經手多部BL的泰國JLit Publishing資深編輯Artch Bunnag對談，以促進兩地產業的交流與了解，活動吸引百位當地業內人士參與。

Bunnag在對談中表示，台灣作品中呈現出的流行文化例如珍珠奶茶、街頭小吃或學生生活等，泰國觀眾會很有共鳴，而且泰國因為文化比較保守的因素，有些內容無法創作，就可以由日本、韓國和台灣的作品來補足這一塊。

泰國大型電子平台Meb的編輯林玉（Chayutra Boontap）表示，台灣的BL作品和泰國的味道不太一樣，泰國的作品有時候口味比較重，不是每個人都喜歡，台灣的作品看起來很新鮮內容也很輕鬆，很容易消化，因此她相信台灣的BL作品在泰國會很有市場。