桃園市立圖書館新總館於去年底開幕試營運，因空間設計明亮新穎，深受民眾喜愛，不過一旁的電影館棟原定農曆年後開幕，卻因遭二次違法施工被開罰並停工，外傳近期終於要動工。對此圖書館證實，預計7月會開工，目標希望年底至明年初竣工。至於外界最關注的影城，據了解目前與威秀討論契約中。

電影院棟去年11月遭踢爆營運廠商富晟開發公司在未獲市府核發建築執照前，私自先行將電影院棟2、3樓間增加夾層，改建為有文創商品、飲食小吃的複合式的空間，遭建管處以「未領得建照執照擅自建造樓板」違反建築法開罰48萬元，並勒令停工，而圖書館也以違反促參OT契約，開罰100萬元，總計挨罰148萬元，停擺多個月終於要動工。

對此圖書館證實，建管處於5月17日核准建照，陸續取得建築執照及室裝許可，預計7月中旬至7月底將開工，朝今年底至明年初對外營運目標前進。圖書館影城棟內部規畫有影城、餐廳及複合式展演空間，另也澄清說明，外界先前指出二次施工增加夾層是為改建成「美食街」，其實不然，該場域未來除了餐飲類商店進駐外，另也有規畫販售文創商品等，屬於複合式空間。

此外，民眾最關注的是電影院棟未來會是什麼影城進駐，據了解，廠商正與威秀影城討論契約中。圖書館則表示，目前還沒收到相關文件，尚未塵埃落定，如有確定消息會與民眾分享公告。

桃園市立圖書館新總館外觀亮眼，有著全台最美圖書館的稱號，圖書館統計，自試營運起至7月2日，入館人次已來到209萬7215人次。上月曾公告要進行內部工程缺失改正，圖書館說，目前工程皆已完工，不過尚待新工處複驗。