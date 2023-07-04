中國大陸為全球最大稀土生產國，握有約80%的稀土供應，北京政府近日更宣布，將對鎵、鍺兩項稀土及其他工業化合物進行出口管制。對此，國際政治專家賴岳謙分析，這恐是中方對美國發動貿易戰爭進行反制的第一步，未來若禁用更多稀土，有可能會衝擊到美國F-35戰機、神盾級驅逐艦的生產。

主持人周玉琴今（4）日在中天節目《琴謙天下事》提到，世界鎵的儲量約為23萬噸，中國占19萬噸，比重高達82%，美國只有0.45萬噸；鍺的部分，根據美國地質局調查的數據，2021年全球產量14萬噸，中國大陸也占了9.5萬噸，大概約為68%。

除此之外，周玉琴還指出，鍺跟鎵這兩種稀土，可以用在半導體、磁鐵、電子產品、機電產品、手機、電動車以及軍工產品。周也提出數據，一架F-35需要使用417公斤的稀土，而一架神盾級驅逐艦則要2359公斤的稀土。

賴岳謙則表示，中國大陸的稀土儲存量是很大的，此次管制一宣布，美國和相關半導體的企業一定會出來抗議，且中國大陸還只是先宣布兩款，就是兩個元素，今天有需要的話，陸方可以根據國家安全利益，陸陸續續再宣布管制其他稀土元素，這種情形下，美國人來說生產F-35的難度就高了，「就算訂單拿到了，也生產不出來。」