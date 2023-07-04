屏東身心障礙學生夏令營開跑，期盼學生快樂過暑假。(林和生攝)

屏東身心障礙學生夏令營開跑，期盼學生快樂過暑假。(林和生攝)

屏東縣政府為讓身心障礙學生有不一樣的暑假，除開辦暑期課後照顧班外，4日至7日更在屏東大學規畫「嘻活夏令營」活動，內容有手作DIY設計氣球傘、手作體驗、藍染體驗等課程，屏東縣長周春米期望藉由多元活動與課程，讓身心障礙孩子體驗不一樣的學習。

周春米表示，讓小朋友們開心過暑假是縣府團隊責無旁貸的責任，除提供近一個月暑期輔導給孩童外，此次也結合各相關團體為身心障礙的孩子們舉辦夏令營，給予他們不一樣的暑假及體驗。

屏縣府教育處表示，這次活動是專門為身心障礙學生設計，鼓勵身心障礙學生參與社會休閒及文化活動，期待藉由多元的課後照顧服務計畫，讓孩子們都能有向上學習、發展無限的可能。

活動由療育犬揭開序幕，透過輔助犬與學童互動，緩和緊張情緒，並且延續往年多元化課程體驗及手作DIY設計氣球傘、手作體驗、藍染體驗等課程活動，全程採一對一方式進行活動，同時結合靜態及動態活動，帶領身心障礙學生玩翻這個夏天。