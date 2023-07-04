受到端午連假通報遞延效應影響，疾病管制署今天公布國內上周每日平均新增207例COVID-19本土中重症確定病例，確診數較前一周降10.8%，不過死亡則新增45例，較前一周每日死亡平均數24例暴增8成8，接近1倍，主要因前一週連假期間院所死亡通報及審查數下降等因素影響。疾管署表示，近期全國疫情持平，仍處高原期，須持續關注後續疫情變化。

原本評估新冠疫情六月就會脫離最高峰，不過整體疫情仍持續處在高原，還未看到下降趨勢，疾管署發言人曾淑慧表示，目前還是在高原期，每天門急診雖有下降5%，但仍可能要等到七月才有機會脫離高原。

至於暑假是否會有新一波疫情？曾淑慧表示，透過模型分析可看出，目前疫情在高原期，短時間內出現另一波疫情的可能性不大，應不致於在暑假末期出現另一波高峰，因此呼籲還沒打疫苗的民眾儘速施打。

疾管署表示，5月起本土併發症累計1萬3173例，未打滿3劑疫苗有6493例(約49%)，其中又以未曾接種任何一劑疫苗者約71%為多(4582例)。

另外，上週(6/25-7/1)平均每日新增45例死亡，較前一週(6/11-6/17)之每日死亡平均數24例上升，主要因前一週連假期間院所死亡通報及審查數下降等因素影響；新增死亡個案中，91%具慢性病史、58%未打滿3劑疫苗、93%為60歲以上。

疾管署指出，新增檢出98例Omicron亞型變異株確定病例。其中50例本土個案分別為44例XBB (其中XBB.1.9佔16例、XBB.1.16佔15例、XBB.1.5佔6例、XBB.2.3佔3例)、6例BA.2.75；另48例境外移入分別為45例XBB (其中XBB.1.9佔18例、XBB.1.16佔10例、XBB.1.5佔7例、XBB.2.3佔4例)、3例BA.2.75。

近四週監測總計，本土檢出病毒株XBB佔85%，已為主流株。WHO表示XBB、BQ.1及BA.2.75等變異株具較佳傳播力及適應力，BA.5次世代疫苗對變異株仍具保護力，全球XBB及其衍生變異株佔比約82.5%，以XBB.1.16為多(20.5%)，其次為XBB.1.5(19.8%)，另XBB.1.9.1(19.5%)、XBB.1.9.2(12.2%)、XBB(6.4%)及XBB.2.3(4.1%)佔比上升，但現有證據顯示致疾病嚴重性未明顯增加，將持續密切監測國際間之病毒株演變與流行。

疾管署進一步說明，國內近期COVID-19疫情統計，併發症中65歲以上長者佔77%，且併發症及死亡個案多具慢性病史或未接種滿3劑疫苗，為降低長者感染COVID-19後發生重症和死亡風險，請長者儘速踴躍前往接種COVID-19疫苗以及早獲得保護力。