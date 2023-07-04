全家耗時四年研發永續土司，取得Clean Label少添加、碳足跡標籤雙認證，限時推折扣回饋。（全家提供／朱世凱台北傳真）

超商龍頭7-11標榜藉由全台逾6800間門市，連結368鄉鎮市區(除烏坵)每個需要服務所在，考量仍有多處購物不便的行政區出現服務缺口，其中有30個鄉鎮為首次有7-11進駐，7月10日開幕桃園復興「羅浮門市」開幕象徵達成全鄉全店全新里程碑。

「羅浮門市」位在綿延彎曲台7線北部橫貫公路中繼點，在地居民僅千餘人，購物不便是日常。為提供在地居民便利服務與豐富生活體驗，除代收繳費、寄取包裹並設置ibon、ATM提供存提款服務等，同時規劃裝設思樂冰機台創造驚喜，食品／用品量販專區、均一價生活雜貨則滿足日常需求，並首次集結近30項在地優質好物於專區陳列，提供豐富消費體驗。

為感謝消費者，統一企業集團關係企業康是美、夢時代購物中心、統一時代百貨台北店／高雄店、星巴克等13 個關係企業品牌通路同慶，自7月10日起至7月16日消費每滿888元即獲1次抽獎資格，有機會將BMW iXxDrive40 純電豪華旗艦休旅、精品包帶回家。7-11門市推出限量「全鄉全店隨取卡」售價888元，加碼贈送100元購物金；全店單筆消費金額滿 888元持指定信用卡結帳立折100元、OPEN POINT會員折扣後金額滿888元再送民生用品兌換券。

全家便利商店搶占白金商機與綠色消費的最大交集，推出6款永續土司－「新纖麥」、「醇乳香」、「原味覺」、「陽光葡萄」、「小麥胚芽」、「綿柔鮮奶」等名列暢銷排行榜上的定番商品，全數獲得碳足跡標籤，不僅需將原料取得、生產製造、配銷、到產品生命週期終了的碳排放量完整揭露，更是市面上唯一同時獲碳足跡標籤與Clean Label食品少添加雙認證的土司，讓消費者透過日常選擇，輕鬆響應「便利永續 你也＋1」的全家ESG核心精神。歡慶匠土司系列商品取得碳標籤，7／7-7／9家庭號與2片裝土司指定品項任兩件79折。