「下世代空優」（NGAD）6代隱形戰機

美國空軍成立名為「制空聯合測試部隊」（Air Dominance Combined Test Force）的試飛單位，向研製新型載人「下世代空優」（NGAD）6代隱形戰機邁出重要的一步。

據《動力》（The Drive）網3日報導，新單位的家就在加州愛德華茲空軍基地（Edwards Air Force Base），相關人員將負責試飛新戰機及相關系統，並繼續試飛「下世代空優」將取代，但對6代戰機研製有所貢獻的F-22「猛禽」（Raptor）隱形戰機。

美國空軍6月30日宣布，F-22「猛禽」聯合測試部隊6月9日已正式轉為「制空聯合測試部隊」，將負責試飛「下世代空優」系統。而這擺明，除了載人6代戰機是「下世代空優」專案的核心外，新單位還將測試五花八門的6代戰機家族系統。

「下世代空優」（NGAD）6代隱形戰機

畢竟「下世代空優」戰機專案還包括研製高自主先進無人機、新型噴射戰機發動機、武器、電戰套件、感測器、網路生態系統和戰鬥管理能力等。

「制空聯合測試部隊」隸屬愛德華茲空軍基地第411試飛中隊，而柯曼（Michael Coleman）已從施密特（David Schmitt）手中接過指揮權。柯曼說，成立「制空聯合測試部隊」顯示，他們已加強整合，不僅殺傷力更強，也在塑造空戰的未來。