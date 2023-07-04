歌手吳克群與小他13歲的女星陳語安交往多年，曾創作《抽象》送給陳語安放閃，不料吳克群今（4日）出席加盟滾石記者會，卻無預警認了：「我們過年的時候已經分開了。」拋出分手震撼彈，證實5年感情劃下句點，令外界驚訝不已。

吳克群近來加盟滾石唱片，他形容心情就像是夢想成真，原來他高中有寄過demo卡帶，還報名去打工，卻都被打槍：「等18歲以後唸完書再來吧！」如今終於如願所償，收到許多祝福。

吳克群加盟滾石唱片，將重心放在演藝事業。（陳俊吉攝影）

同時，吳克群也被問到感情狀況，一開始表示兩人都想低調，接著才坦言：「我們過年的時候已經分開了！」，原因在於「從錄《披荊斬棘的哥哥》的時候聚少離多，我們現在算是全世界最ok的朋友，還會聯絡，一切ok。」吳克群也不斷強調分手並沒有交惡，「還是很好的朋友。」

其實陳語安陪伴吳克群經歷許多低潮，如走過喪母之痛與拍電影失敗等，被問到對於這段感情是否會感到可惜，吳克群樂觀地說：「至少我們兩個相處現在很舒服，還是會跟對方分享好玩的、好看的東西。」他表示自己還是相信愛情，「但也要遇到，我現在不小了，要遇到適合的不容易。」