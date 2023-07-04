國民黨2024總統參選人侯友宜日前拜會彰化縣議會時，議長謝典林被拍到挖鼻孔、打呵欠等舉動，遭綠營大作文章，不過民眾黨總統參選人柯文哲今（4）日前往時，謝同樣被拍到有相關行為，他則解釋其實是因為有鼻子過敏的問題，才會做出相關行為。

侯友宜6月25日前往彰化縣議會參訪，謝典林親自接待與侯同框，但他卻被拍到在侯致詞時，有當眾挖耳朵、挖鼻孔等舉動，遭質疑對侯不耐煩，甚至被綠營大作文章；不過謝典林今日接待柯文哲時，同樣被發現在柯旁揉弄鼻子、低頭挖鼻孔，他則解釋因為有鼻子過敏的問題，會出現鼻子不通、流眼淚、耳朵癢等症狀，因此相關行為絕對不是對誰不耐煩，而是因為身體上有不舒服，並自嘲說「等一下可能還是會挖」，讓柯當場笑出聲。

柯文哲則說，謝典林是年輕的台灣政治家，很早就當議長，到現在已很久，因為比較年輕，也較願意聽聽各界的意見，這也是台灣多元文化的精神。