「華爾街日報」（Wall Street Journal）今天援引熟悉內情的消息人士指出，拜登政府正準備出手限制中國企業存取美國雲端運算服務。

華爾街日報指出，這項新規若獲採行，亞馬遜（Amazon）、微軟（Microsoft）等美國雲端服務供應商可能被要求先尋求美國政府許可，才能把運用到先進人工智慧晶片的雲端運算服務提供給中國客戶。

報導指出，美國商務部預計於未來數週執行這項限制措施，作為擴大去年10月推行的半導體出口管制政策一環。

美國商務部、微軟以及亞馬遜都未在非上班時段立即回覆路透社記者的置評要求。

中國昨天宣布將針對「鎵、鍺」2項涉及半導體的相關材料實施出口管制，是北京當局對日益升溫的中美高科技晶片戰的最新回應。

中國表示，基於維護國家安全和利益，將自8月1日起，對「鎵、鍺」2項涉及半導體的相關材料實施出口管制。根據公告，出口商必須向中國商務部提出申請，並報告海外買家的詳細資料，經許可後才能出口。