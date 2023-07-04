中國新聞網4日報導，貫穿聯結巴西東西部的FIOL鐵路第一標段當地時間3日在巴伊亞州開工。巴西總統魯拉在奠基儀式上表示，鐵路將讓巴西「成為我們想要的規模」。

據大陸中鐵十局集團巴西有限公司相關負責人介紹，巴西東西一體化鐵路(FIOL)第一標段由巴明公司(BAMIN)耗資15億雷亞爾投建，由中鐵十局和巴西Tiisa公司組成的TCR-10聯合體承建。

巴西FIOL鐵路專案是中國中鐵在巴西落地的首個鐵路專案，也是中鐵十局在巴西首次中標並承建鐵路項目。此次承建FIOLl鐵路第一標段長126公里，預計工期為36個月。

據《巴伊亞州郵報》報導， FIOL鐵路是巴西重要的物流基礎設施，貫穿巴西東西部，將巴伊亞礦山與伊爾海默斯港連接起來。預計將於2027年開始營運，專案建成後將極大地提升巴西礦產、農產品資源到東部大西洋港口的運輸效率；實現每年6000萬噸貨物的運載量，促進大宗商品出口，助力巴西中西部採礦業、農業和其他行業發展。

據巴西通訊社報導，巴西總統魯拉當天在開工奠基儀式上表示，建設東西一體化鐵路和其他遍布全國的鐵路，是為了巴西的發展，「我們的國家將成為我們想要的規模」。