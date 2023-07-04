員警和民眾破窗合力將疑中風不能動彈的老翁抬出。（竹北分局提供／羅浚濱新竹傳真）

竹北市6月30日發生1起緊急救護案件，一部轎車在車流量大的馬路上「倒退嚕」，警方據報火速到場時，發現開車的老翁頭靠車窗無法反應，為避免其有生命危險，員警即刻破窗，迅速與民眾合力將老翁抱出，由消防局救護車緊急送醫救回一命。

竹北分局表示，6月30日上午9時許，獲報中正西路上有輛轎車危險駕車，在車流量大的馬路上一直倒退，員警獲報後趕赴現場，發現該車停放在馬路中，靠近後發現老翁疑因身體不適，頭部靠在駕駛車窗，嘴角流口水，面部發紅。

員警不斷拍窗詢問，並請老翁開車門，但老翁僅右手可以行動，無法作任何回應，當時天氣適逢日頭赤炎炎，員警判斷老翁可能有中風問題，加上車輛困於路中間，且中控鎖已上鎖，無法開啟車門，深怕其有生命危險，立即使用破窗尾蓋敲破後座車窗。

員警順利開啟車門，與熱心民眾合力將老翁抱至騎樓陰涼處躺著，經救護人員到場將老翁平安送醫，順利化解危機，家屬對員警及時救援深表感謝。