台北柳姓女子帶著家人到高雄旗津遊玩，不小心在超商提款後忘了取走5000元現鈔，結果被下一位領鈔的陳姓婦人佔為己有。陳婦被警方找上門時，還企圖狡辯沒有拿錢，但因精準、主動說出正確金額，被員警抓包。高雄地院審理後，認定陳婦侵占，不但5000元沒收，還遭判8000元罰金、得易服勞役，可上訴。

去年1月24日中午。柳女在超商提款時因為分心照顧兩個小孩，只拿了提款卡沒拿錢。55歲陳婦隨後也來領錢，發現出鈔口竟然有5000元現金，她看四下無人，便直接將5000元放進自己的口袋，然後裝作買東西的樣子離開。

柳女回頭發現錢不見了，立刻聯絡店員，也聯繫ATM銀行，確認現金是否遭回收。銀行客服表示，查閱現金是否收回機台內、需要1個工作天，最慢也要3個工作天。柳女不放心，直接報警處理。

警方接獲報案後，查出陳婦的身分並到她家訪問。陳婦否認有拿錢，還說自己身上「最多只有3000元，不可能會有5000元」。員警聽了大驚「妳怎麼知道是5000元？我都還沒說金額呢！」陳婦一時語塞，但仍堅持自己無辜。

法院查看超商的監視器錄影，發現陳婦的行徑與她的辯解不符，確定她侵占柳女現金後放入自己的後口袋，最後依侵占罪判陳婦8000元罰金或勞役，可上訴。