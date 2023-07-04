微軟在過去十年曾因為將兩種或多種產品綑綁販售，因而遭歐盟反壟斷單位罰款22億歐元。

微軟在2017年將Teams軟體以免費方式附贈到Office 365產品，該app最後取代了商用的Skype。

由Salesforce擁有的工作通訊app Slack早於2020年提出投訴，指微軟不公平地將聊天和影音app Teams整合到Office產品中。之後微軟發現自己成為歐盟的調查對象。

微軟在去年啟動了與歐盟執委會的談判，希望能避免反壟斷調查。該公司最近提出方案，在除去Teams app之後，降低了Office產品價格。

據知情人士透露，執委會希望，在Office附帶和不附帶Teams，兩者之間的價差要夠大，才能夠確保競爭對手能擁有公平競爭的環境，讓消費者有更多的選擇。

微軟一位發言人說，將持續與執委會進行合作，歡迎務實的解決方案，解決執委會關切的問題。