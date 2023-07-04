據悉，這家三星集團的生物科技事業群，打算從現在到2029年期間，在韓國的4號新廠製造生物相似藥（biosimilar），藥品種類從腫瘤與發炎相關，一直到免疫療法都有。

生物相似藥是指，當原廠透過生科技術來研發與製造的生物藥專利過期，其它家藥廠就可開始仿製這個生物藥。生物藥因製造方式使然，故沒有完全相同的生物藥，只有盡可能相似，故藥性也有微小差異。

在這筆最新訂單挹注下，輝瑞今年的下單金額共計已達10.8億美元。4日的這筆1.2兆韓元交易，分成9,227億韓元合約，以及2,543億韓元的額外訂單，是繼3月雙方宣告合作的後續。

歡喜接單的三星生物製藥表示，這代表戰略合作夥伴的關係已擴大，今年迄今到手的合約總值在1.93兆韓元左右，已超過去年一整年的全部金額。除了輝瑞，三星生物製藥也接其它大藥廠的單，像是禮來（Eli Lilly Kinsale）以及葛蘭素史克（GlaxoSmithKline）等。