57歲董至成2020年和前妻羅若云（Theresa）結束19年婚姻，婚後兒子交由前妻照顧，近日董至成被週刊直擊和辣妹網紅「甜心Q匠」到萬里海水浴場約會，疑似有了第二春。今(4日)稍早，董至成受訪坦言對甜心Q匠有好感，不在乎對方過往，至於被拍到牽手，他說彼此大約進展到一壘，他大她28歲但「體力還OK」，其他不願多談。

董至成前幾年轉往大陸發展，2020年年初傳出被前妻羅若云中離婚，董至成第一時間表示錯愕，還因為家產問題跟前妻槓上，稱「是老子的血汗錢」，後來前妻跟他避不見面，傳出前妻和其他女性朋友過從甚密，董至成第一時間不相信，直呼荒唐，但後來想想是自己的錯，有年春節羅若云不聞不問，應該當時感情就出問題。

董至成和羅若云3年前離婚。（圖／中時資料照片）

董至成當時隔空對妻子喊話：「如果我唯一有錯是我在北京的兩年半，我寄回家的錢比較少，但如果（因為這樣）妳就要跟我離婚的話，那我只能講句不好聽的話『妳只可以跟我共享樂，難道不能跟我共患難嗎？』」而今《鏡週刊》報導，董至成恢復單身後一度放飛自我胖到90公斤，最近看起來春風得意，鏟肉8公斤，原來是有了新歡。

周刊報導，近日直擊董至成與網紅「甜心Q匠」到新北萬里海水浴場踏浪，女方身材前凸後翹、上圍豐滿，過程中董至成還貼心牽女方的手，據《鏡週刊》報導，他表示兩人只到一壘，對於女方離婚、有小孩的過往，董至成說自己也有這樣的人生故事，沒必要在意，那天在沙灘散步完董至成還請「甜心Q匠」吃火鍋，記者問他是不是請吃海鮮火鍋補「精力」，董至成打趣回應髒話，沒正面回應。