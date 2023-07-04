竹東鎮都市計畫道路學府路為二重國中重要通學要到，但目前道路現況為8至10米雙向單車道無人行道，且多處路段寬度未達建置通學步道條件，新竹縣府向內政部爭取經費近日獲核定，總經費達6000萬，預計明年底前完成用地取得及建物拆遷後發包施工，改善完成後預期可強化竹科、工研院、二重及中興路生活圈以及寶山觀光休憩路線整體交通系統。

竹東鎮學府路屬於「新竹科學工業園區特定區主要計畫──新竹縣轄區」都市計畫範圍的計畫道路，也為二重國中學生的重要通學道路，工務處指出，由於道路狹窄、兩側多有民宅，且沒有人行道，時常因車流量大而堵塞，學生通學時須與車爭道，於是爭取「2022年－2027年生活圈交通系統建設計畫（市區道路）」經費補助，近日獲內政部核定補助。

此次內政部核定補助6000萬元，其中中央款4740萬元、地方配合款1260萬元。工程範圍起點為學府路與中興路三段（縣道122線）交叉口，終點為學府路187巷口，改善路段長約400公尺，預計拓寬現有道路至12公尺都市計畫道路寬度，並配合通學系統建置人行道，提升學童通學安全。

工務處指出，工程主要改善項目包含既有道路拓寬、道路雙側設置排水溝、道路沿線設置夜間照明、道路下方設置共同管溝與管線下地、道路鋪設AC路面及配置雙向雙車道、設置通學人行道等。

改善完成後可強化新竹科學園區、工業研究院、竹東鎮二重及中興路生活圈，以及寶山觀光休憩路線之整體交通系統，不僅可紓解地方尖峰時段塞車問題，更可提升道路服務水準，完善校園周邊學童通行環境。