張美媛將於講座中，以歷史數據向投資人說明，聯準會升息進入尾聲時，債券價格通常會提前反應利率終點，出現觸底反彈。未來聯準會若進一步降息，將有更大的資本利得空間，又以長天期債券最有機會獲得豐厚報酬。相較於投資單一支債券的風險，一般投資人可以利用債券ETF布局一籃子債券，統一美債20年ETF（00931B）(本基金配息來源可能為收益平準金)7/17~7/19募集期間，一張只要一萬五千元，方便小資族輕鬆卡位史上最佳債市行情。活動最後，三位講者也將展開對談，教導投資人用債券ETF打造資產配置。
《基金》統一投信投資新趨勢講座熱烈報名中 息利雙收訣竅大公開
面對聯準會升息進入尾聲，債市投資機會該怎麼找？統一投信2023投資新趨勢講座即將開跑，7/12台中場及7/13高雄場正熱烈報名中。講座將由統一投信總經理董永寬及ETF投資團隊主管張美媛資深副總經理，與投資人分享升息末段的債券行情及美國公債ETF的投資配置策略，還邀請了理財專家盧燕俐作為講座嘉賓。
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