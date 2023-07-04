大陸央媒《經濟日報》4 日報導，根據大陸海關數據，5月中國大陸進口大豆1202萬噸，同比增加24.3％，刷新月度進口歷史最高紀錄。1月至5月累計進口量為4231萬噸，同比增加11.2％。業內人士表示，6月大豆到港量可能進一步增至1300萬噸左右。在去年大陸國產大豆產量創紀錄，並出現結構性過剩的情況下，大豆進口大幅增加，原因何在？會不會對大陸國內市場造成衝擊？大豆進口穩定性如何保障？

中國農業大學經濟管理學院院長、教授司偉認為，中國大豆進口屢創新高，究其根本原因是產需缺口大，這背後既有需求側的因素，也有生產端的問題。從需求側看，中國大豆壓榨需求快速增長，帶動需求總量增加。

隨著中國居民生活水準提升，居民食物消費從「吃得飽」向「吃得好」「吃得營養健康」轉型，居民食物鏈上移，對蛋白質的需求從過去的以穀物為主轉向動物性食品。豆粕是畜禽和水產品養殖業規模化生產不可缺少的蛋白質飼料，隨著養殖業規模不斷擴大，大豆消費需求量快速增長，從1996年至今，大豆消費量翻了近三番，大豆需求量超過1億噸。

與快速增長的大豆需求相比，中國大豆生產發展卻相對緩慢。1996年至2022年，大豆產量年均增長率僅有1.66％。大豆生產發展緩慢有多種原因。其中，單產低、比較收益不高是制約大豆生產發展的重要原因之一。大豆單產僅相當於玉米和小麥的1／3，稻穀的1／4，種植玉米等作物比較收益更高，這就使得農戶缺乏種植大豆的動力。中國大豆單產低於美國、巴西，2022年，全球大豆平均單產為182.67公斤／畝，美國大豆單產為222.00公斤／畝，巴西大豆單產為209.33公斤／畝，而中國大豆單產為131.83公斤／畝，僅為全球的72.16％、美國的59.38％、巴西的62.98％。這說明，中國大豆單產還有很大提升空間。

客觀來說，中國農業資源稟賦有限，在確保口糧絕對安全、穀物基本自給的情況下，完全依靠國內生產大豆滿足需求並不現實，需要通過進口填補國內供給缺口。

根據大豆品質和用途不同，大陸國產大豆和進口大豆在國內形成了兩個相對獨立的市場，國產大豆蛋白主要用於食品領域，進口大豆主要用於壓榨和飼料領域。「這並不表示國產大豆生產就完全不受進口大豆的影響，也不代表國內大豆市場是完全分割的兩個市場，進口大豆大量湧入，也會擠壓國產大豆的發展空間。」司偉說。

一方面，大豆大量進口會引發大陸國內大豆市場價格波動。大豆是中國國際化程度最高的糧食品種，與國際市場聯動性強。與小麥、玉米和大米進口實施配額管理不同，中國大豆市場對進口大豆完全開放，國際市場的任何風吹草動都會迅速傳導至國內，引發國內大豆市場波動。

另一方面，大豆大量進口會擠壓國產大豆的銷售市場。大陸國產大豆與進口大豆用途雖然不同，但彼此之間具有替代性。國產大豆既可以用於食品加工，也可以用於壓榨，在國內食品加工需求疲軟時，國產大豆可以進入壓榨市場以平衡供求關係，但低價進口大豆阻斷了這一管道，國產大豆產能增加，難以通過壓榨市場加以消化。這使得國產大豆銷售市場狹窄。去年大陸國產大豆產量首次突破2000萬噸，國內大豆食用消費需求只有1500萬噸左右。加之，中國大豆主產區主要分布在東北地區，大豆壓榨企業主要分布在沿海、沿長江地區，產銷分離，大豆壓榨企業去東北採購大豆因運距遠、價格高等原因，積極性不高，導致國產大豆出現結構性過剩。

提高大豆產能和自給率，是中國保障國家糧食安全的重大戰略舉措。大豆進口依存度高達80％以上，進口來源地高度集中，在嚴峻複雜的國際形勢下，中國大豆進口面臨諸多風險與挑戰。司偉認為，要加強國際合作，在穩定傳統豆源市場的同時開拓新興豆源市場，推動進口來源多元化，儘量避免形成對某一個進口來源過度依賴的局面，確保大豆進口的穩定性和主導權。