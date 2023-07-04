金湖鎮長陳文顧(左)致贈感謝狀給PUMA Taiwan財務長陳擎(右)，期藉由淨灘帶動社會的正面力量。(于家麒攝)

PUMA Taiwan長期致力於「環境永續前瞻計畫」，以實際行動維護生態環境。(于家麒攝)

PUMA Taiwan以行動愛護地球，不僅是榮譽、也是企業責任。(于家麒攝)

國際知名運動品牌PUMA Taiwan為慶祝公司成立75周年，並落實企業永續之理念，今(4)日上午由財務長陳擎以及人資長林雅芳率領60多位員工，首次飛抵離島在金門金湖鎮八二據點舉辦「跳島淨灘活動」，鼓勵員工投身環保行動，回饋社會與守護環境，金湖鎮長陳文顧也致贈感謝狀，感謝PUMA Taiwan以實際行動為維護生態環境付出一分心力。

PUMA Taiwan財務長陳擎表示，該公司長期致力於「環境永續前瞻計畫」，並訂於2025年達標；今年欣逢公司成立75周年紀念，第一次帶領員工踏出本島來到金門淨灘，後續還將到澎湖及墾丁海邊持續進行淨灘活動，以環境永續為理念發起號召，邀請更多人一起投身保護海洋工作、延續海洋固有的生機與活力。

金湖鎮長陳文顧感謝PUMA Taiwan舉辦金門跳島淨灘活動，他說，藉由淨灘來教導下一代身體力行，應從自身做起，宣導減少製造垃圾的機會，以避免海洋生物誤食，減少對環境造成傷害，永保青山綠水的自然資源，使民眾從活動中認知環保觀念，進而體認環保工作之重要性，讓金門地區擁有一個整潔乾淨的美麗海岸線。

陳文顧表示，PUMA Taiwan以行動愛護地球，不僅是榮譽、也是企業責任，期望藉此帶動社會清新正面的力量，也歡迎其他社會企業一起共同呵護我們深愛的土地，共創更美好的生活環境。