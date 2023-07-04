俄羅斯駐古巴大使柯羅尼里（Viktor Koronelli）最近證實，俄國總統普丁（Vladimir Putin）已經獲邀訪問古巴。這是自俄烏戰爭開打以來，兩國強化雙邊聯繫的最新進展。

根據路透社3日報導，柯羅尼里告訴俄羅斯官媒「俄新社」（RIA）：「普丁已經收到邀請，但我不清楚他會如何安排（出訪）計畫。」他表示，普丁和古巴總統狄亞士-卡奈（Miguel Diaz-Canel）上次見面是在去年11月，卡奈到莫斯科進行3天訪問。作為長期的政治盟友，古巴和俄羅斯透過促進貿易和投資的方式，加強雙邊經濟聯繫，以規避美國的制裁措施。

Cuban President Miguel-Diaz Canel brings Cuba’s message to Russia: The days of submission to imperialist diktat are in the past. No matter what the difficulties, they can be overcome if we stand together.https://t.co/FwwEcMh96L



Speaking both in person to Vladimir Putin, and to… pic.twitter.com/xGblz7rBdb — The Communists (@CPGBML) May 21, 2023

卡奈去年訪俄時，曾對西方國家制裁俄羅斯一事表達譴責：「我再次強調，俄羅斯可以永遠依靠古巴。」「我們將盡一切努力，確保持續發展並加強雙邊關係。」

據柯羅尼里表示，今年到目前為止，已經有至少6萬6千名俄羅斯觀光客入境古巴。本月1日俄羅斯航空（Aeroflot）旗下的羅西亞航空（Rossiya Airlines）恢復飛往古巴的定期航班後，預料飛往古巴度假的俄羅斯旅客將達到10萬人。